İstanbul'da malul ve engelliler ile hamile kamu çalışanlarına idari izin - Haberler
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İstanbul'da malul ve engelliler ile hamile kamu çalışanlarına idari izin

İstanbul'da malul ve engelliler ile hamile kamu çalışanlarına idari izin
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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