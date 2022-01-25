İstanbul'da malul, engelli ve hamileler 3 gün boyunca idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararları açıkladı.

Kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Kentte karla mücadelede, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında oluşturulan arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal gruplarındaki 18 bin 29 personel ve 5 bin 227 araç ile çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.