İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu
Haberler » Güncel » İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu - Haber

İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

27.02.2020 07:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:03
İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler