İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
27.02.2020 07:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:03
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
- İstanbul
Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA