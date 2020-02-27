İstanbul'da mali şubeden fetö operasyonu
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İstanbul'da mali şubeden fetö operasyonu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

27.02.2020 06:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:00
İstanbul'da mali şubeden fetö operasyonu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA


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: İstanbul'da mali şubeden fetö operasyonu
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