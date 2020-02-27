İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
27.02.2020 06:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:55
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Görüntü dökümü: ----------Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA