İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU
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İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

27.02.2020 06:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:55
İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü: ----------Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

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