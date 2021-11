İstanbul'da Malakkhanim Eyubova'nın sesi yankılanacak

İSTANBUL (Bültenler) - Özellikle ülke dışında Azerbaycan diasporası bu anlamda Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde her yıl çeşitli etkinlikler düzenledi. 2021 yılı için 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Günü kapsamında İstanbul'da da çeşitli etkinlikler planlandı. Azerbaycan'ın en önemli halk sanatçıları, en önemli yazar ve şairleri Türkiye'ye ve İstanbul'a davet edildi. Bunların arasında Azerbaycan'ın ödüllü halk sanatçılarından biri olan Malakkhanim Eyubova da yer aldı.

Malakkhanim Eyubova, 31 Aralık'ta Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da düzenlenecek olan etkinliklere dair açıklamalarda bulundu. Eserleri dünyanın çeşitli ülkelerinde ve özellikle de Türkiye'de oldukça beğenilen Malakkhanim Eyubova, ''Türkiye ve Türk halkı sanata ve sanatçıya gerçekten oldukça büyük önem veriyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın sanatçılarını ve tüm mensuplarını büyük bir sıcaklıkla karşılıyorlar. Bizlerde her yıl burada ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde etkinlik yapmaktan son derece mutluluk duyuyoruz.'' dedi.

Öte yandan Türkiye'deki milli bayramlarda da zevkle sahne aldıklarını belirten Malakkhanim Eyubova, ''Sevincimizde hüznümüzde hep yan yanayız. Türkiye'deki çok değerli sanatçıların Azerbaycan'a gelmesi, Azerbaycan'da bulunan sanatçıların Türkiye'de konser vermesi oldukça önemli. Bu kültürlerin daha da kaynaşmasına olanak sağlayan önemli bir faktör.'' İfadelerini kullandı.

10 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nde muğam professörü olarak görev yapmakta olan Malakkhanim Eyubova, Azerbaycan'ın Onurlu ve Halk Sanatçısı unvanını ve Haydar Aliyev Vakfı, Cafer Cabbarlı ödülüne layık görüldü. Azerbaycan müziğini her daim yukarılara taşıyan Malakkhanim Eyubova, yaptığı her albümü ile müzik listelerine ilk sıralardan giriş yaparak çok sayıda beğenilen esere imzasını attı. Malakkhanim Eyubova hala hem akademik çalışmalarına hem de müzik çalışmalarına büyük bir şevkle devam etmektedir. Özellikle de muğam alanında dünyada eşi olmayan icralara imza atmıştır.

Azerbaycan Kültür Evi'nin başkanı Hikmet Elp her yıl olduğu gibi düzenledikleri bu program için açıklamalarda bulundu ve bu etkinlikte sahne alacak Malakkhanim Eyubova için övgüler yağdırdı: "Bizler için Malakkhanim Eyubova Azerbaycan sanatının zirvelerinden biridir. Uzun yıllardır İstanbul, Azerbaycan kültürel olarak her davetimize temennamız icabet gösteren Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerine konserler veren çok değerli bir sanatçımızdır. O bizim ailemizden biri gibi sevenlerinin yüreğinde yerini almıştır. Temennim bundan sonra da sanatıyla zirvelerde olsun ve başarıları daim olsun. Her zaman onunla yan yana yürümekten mutluyuz, gururluyuz. Ve birlikte olmaktan birlikte etkinlikler düzenlemekten bahtiyarız. Bu yıl da Dünya Azerbaycanlılar Günü dolayısıyla 31 Aralık'ta insanlarımızı bu kültürün etrafından toplamak amacıyla Malakkhanim gibi sanatı yüksek bir sanatçımızın bir hanımefendinin, bir değerimizin katılacağı bir konser programıyla güzel bir gece geçirmeyi arzulamaktayız. Ve bizim dışımızda da başka yerlerde de bu programlarda söz konusudur. İnşallah 2021'i 2022'e bağlayan gecemizde kültürel olarak bizim programımızda Malakkhanim Eyubova ile birlikte olacağız" sözlerine son noktaları koyarken, Hikmet Elp Türkiye ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini sunarak böyle önemli bir günde herkesi konsere davet etti.

