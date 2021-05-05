İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye atan 10 sürücüye para cezası verildi
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İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye atan 10 sürücüye para cezası verildi

İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye atan 10 sürücüye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da yapılan denetimlerde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul'da yapılan denetimlerde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 3-4 Mayıs'ta, kentin ana arterlerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetimde, yolda makas atan sürücüler takip edilerek durduruldu.

Toplam 10 sürücüye, makas atmaktan 10, yakın takipten 8, emniyet şeridini kullanarak araç geçmekten 2 ve saygısızca araç kullanmaktan 3 işlem olmak üzere 17 bin 508 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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