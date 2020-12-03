"Makas" atan sürücüye ceza
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"Makas" atan sürücüye ceza

03.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:39

İstanbul'da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

İstanbul'da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 25 Kasım'da D-100 Güney Küçükçekmece mevkiinde bir aracın "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 17 ABL 672 plakalı otomobil sürücüsü Melih F. C.'yi yakaladı.

Melih F. C.'ye makas atmaktan 1228 lira ve yakın takipten 132 lira olmak üzere toplam 1360 lira ceza uygulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları yerine getirilene kadar sürücü belgesine el konulan Melih F. C., adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

'Makas' atan sürücüye ceza
'Makas' atan sürücüye ceza
'Makas' atan sürücüye ceza
'Makas' atan sürücüye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

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