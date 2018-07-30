Lunapark Eğlencesi Faciayla Sonuçlandı: 1 Ölü

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan "Roket" adı verilen oyuncak 19 yaşındaki lunapark çalışanı Y.H.'ye çarptı. Genç çalışan, olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ ÇALIŞANA "ROKET" ADI VERİLEN OYUNCAK ÇARPTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik'te bulunan bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı.

GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.