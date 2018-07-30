Lunapark Eğlencesi Faciayla Sonuçlandı: 1 Ölü
İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı. Genç çalışan, olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan "Roket" adı verilen oyuncak 19 yaşındaki lunapark çalışanı Y.H.'ye çarptı. Genç çalışan, olay yerinde hayatını kaybetti.
GENÇ ÇALIŞANA "ROKET" ADI VERİLEN OYUNCAK ÇARPTI
Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik'te bulunan bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı.
GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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Canım ya Allah bilir nasıl cefa çektino işte rabbim mekanını cennet eylesin kurban olurum...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır