İstanbul'da lüks villada dehşet
İstanbul Başakşehir'de bir iş adamı, yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.
İstanbul Başakşehir'de bir iş adamı, yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti. Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı T.C ve eşi Ş.C bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı T.C önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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