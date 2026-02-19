İstanbul'da lüks sitelere dadanan ve 67 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Bağcılar ve Beylikdüzü'nde iki siteden hırsızlık yapan ve 67 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüphelinin, suç ortağı ile birlikte ellerinde valizle siteden çıktığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. S.Y.'nin evine giren şüpheli M.K., isimli şahıs 180 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı şüpheli 4 Ocak'ta, A.E. isimli şahsın evine girerek 450 bin TL değerinde ziynet ve elektronik eşya çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler iki hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yaptığını belirlerken, şüphelilerin, Beylikdüzü'nde bulunan sitede güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde siteye eli boş giren şüpheli 2 kadının ellerinde valizle siteden çıktığı görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli M.K.'nın 22 yaşında olduğu ve 67 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye gönderilen 22 yaşındaki suç makinesi M.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kimliğini tespit ettiği ve M.K, ile hareket eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı