İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kağıthane'de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki şahıs, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı.

İstanbul Kağıthane'de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki şahıs, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, taraflar Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan rezidansta akşam saatlerinde meydana geldi. Rezidansta yaşayan Şaban B. (65) bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi. Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B., yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Güvenlik görevlisine saldırı anı kamerada

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.'yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.'yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

 Vicdanları sızlatan olay! Metrobüste maske takması için uyardığı şahıs gözünü çıkardı

Vicdanları sızlatan olay! Metrobüste maske takması için uyardığı şahıs gözünü çıkardı

 Kadınlar arasında yasak aşk kavgası karakolda bitti

Kadınlar arasında yasak aşk kavgası karakolda bitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatih Terim Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar
Spor Yemek Tarifleri Fatih Terim Arda Turan Şenol Güneş Domagoj Vida
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Alex Teixeira Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:31:12. #1.12#