Lüks otomobillerin konsollarını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
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Lüks otomobillerin konsollarını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'un farklı ilçelerinde, 19 lüks otomobilin multimedya konsolunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı ilçelerinde, 19 lüks otomobilin multimedya konsolunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Sultangazi, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin otomobille yanaştıkları araca camdan uzanarak diğer aracın camını açıp içeriye girdikleri ve hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Yapılan incelemede, 6 şüphelinin farklı tarihlerde 19 ayrı lüks otomobilin multimedya konsollarını çaldığı tespit edildi.

Ekipler, Esenler ve Başakşehir'de yapılan iki ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah T. (19), Muhammet E. (19), İsmail U. (21) ve F.T. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin otomobillerden gerçekleştirdiği hırsızlık anı yer aldı.

Lüks otomobillerin konsollarını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Lüks otomobillerin konsollarını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Lüks otomobillerin konsollarını çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Haber

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