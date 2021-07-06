İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı
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İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı

İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı.

Kağıthane Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Feci kazayı sürücü, burnu bile kanamadan atlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Kağıthane Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolu Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre bağlantı yolunda BMW 320i marka 34 DRJ 836 plakalı otomobille seyir halinde olan Ufuk B. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki direği çarparak devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Ufuk B. burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sağlık ekipleri ise sürücünün kontrollerini yaparak olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri de olası akaryakıt sızıntısına karşın inceleme yaptı. Çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul'da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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