İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon
AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Yurt dışından gelen lüks araçları, motor ve şasi numarasını ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan otomobillerin tescil bilgileriyle değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

İSTANBUL (AA) - Yurt dışından gelen lüks araçları, motor ve şasi numarasını ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan otomobillerin tescil bilgileriyle değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bulgaristan üzerinden ülkeye giren bazı araçların kalma sürelerinin geçtiğini, araçları getiren şahısların ise Türkiye'den ayrıldığını belirledi.

Ekipler, bir kısmı antika değerindeki bu lüks araçların "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının "ağır hasarlı" ve "pert" kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Maslak'taki oto sanayi sitesinde bir tamir atölyesine operasyon düzenleyen ekipler, Cengiz C., Serhat C. ve Mümtaz A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan 5 araca el konulurken, motor ve şasi numaralarını değiştirmek için kullanılan numaratörler de bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da lüks otomobil dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi

 ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title