Istanbul'da Lüks Aracın Karıştığı Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Beykoz'da lüks aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 1 hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.



Kaza saat 02: 30'da Beykoz Soğuksu Ziya Çakmak Viyadüğü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Beykoz istikametinden Kavacık istikametine giden ve kimliği belirlenemeyen lüks araç sürücüsü seyir halinde olan Mehmet Büyükörün yönetimindeki 34 RU 6808 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra pizza firmasına ait Bayram Malkoç yönetimindeki 39 DB 864 ve Cengiz Uliç yönetimindeki 39 DB 0320 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Büyükörün'in kullandığı 34 RU 6808 plakalı araç takla atarken, Bayram Malkoç'un kullandığı motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra alev almaya başladı. Lüks aracın çarptığı diğer motosiklet ise yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların olayı bildirmesinin ardından olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Bayram Malkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Mehmet Büyükörün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cengiz Uliç Üsküdar'da özel bir hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bayram Malkoç'un cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle kapatılan yol yeniden araç trafiğine açıldı.



1 HAFTA ÖNCE ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞ



Öte yandan kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 40 yaşındaki Bayram Malkoç'un yaklaşık 1 hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.



Kaza sonrası plakaları sökerek uzaklaştı.



1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan lüks araç sürücüsü kaza sonrası aracın plakalarını sökerek olay yerinden kaçarken, Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışması sürüyor.



(Selim Bayraktar / İHA)