İstanbul'da, lojmandan ateş eden savcının oğlu hakkında zorla getirme kararı

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:24

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan dava açılan Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı katılmadı. Duruşmada müştekiler Ali Arif Özet ve Emre Peker hazır bulundu.

Müştekilerden Ali Arif Özet, sanığın olay günü kız arkadaşıyla tartıştığını, kendisine bakan müşterilere de "Dönün önünüze." diye bağırdığını, gözüyle takip etmeye başlayınca üzerine geldiğini anlattı.

Bu sırada yanında eşi bulunduğunu ifade eden Özet, şöyle konuştu:

"Sandalyeyi kendimi korumak için kaldırdım. Başının köşesine sandalye gelince yaralandı. Ama sanki biz kendisini kasıtlı olarak yaralamışız gibi ceza aldık. Sonrasında kendisi koşarak eve gitti. Çocuk parkına doğru ateş etti. Parktaki çocuklar ve diğer insanlar kaçıştı. Arkasından bir patlama oldu. Çok şiddetliydi. Sonra bizim işletmemize doğru da ateş etti. Helikopterler uçmaya başladı, Çevik Kuvvet tertibat aldı. Olaydan sonra yanımdaki bu çocuk sokakta 25 kişinin saldırısına uğradı. Suç duyurusunda bulunduk ama bir şey çıkmadı. Şikayetçiyim."

Diğer müşteki Emre Peker de garsonluk yaptığını, olay günü sanığın kız arkadaşıyla parkta tartıştığını etrafındaki insanlara da "Önünüze dönün." diye tepki gösterdiğini aktardı.

Sesler kesilmeyince müşterilerin rahatsız olduğunu, sanığın ayağa kalkan patronunun üzerine doğru koşmaya başladığını ifade eden Peker, "Patron bir sandalye alıp kendisine siper etti. Sanık koştuğu için kafasını sandalyeye vurdu. Sonra da bizi tehdit edip gitti. Daha sonra da çocuk parkına ateş edip ses bombası gibi bir şey attı. Bizim iş yerine de ateş etti. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme, ek savunmasının alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu sanık Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özel karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Öte yandan, Özet ve Peker'e "basit yaralama" suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti.

Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı.

Kaynak: AA