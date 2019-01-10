İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı
İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.
İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.
Görüntü dökümü:
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Dalgalardan görüntü
Martılardan görüntü
Fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü
Genel ve detaylar - İstanbul
Kaynak: DHA