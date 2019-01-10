İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu.

İstanbul'da Lodosta Martıların Dalgalarla Dansı

İstanbul'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman  3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.  

 

Görüntü dökümü:

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Dalgalardan görüntü

Martılardan görüntü

Fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü

Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA
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