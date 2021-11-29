İSTANBUL'DA LODOS NEDENİYLE YARIN İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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