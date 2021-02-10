İstanbul'da lodos etkili oluyor

Lodos sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Lodosla birlikte aralıklar da yağış görülüyor.

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Balıkçı tekneleri ise dalgalara karşı zor anlar yaşadı.

"BU HAVADA DAHA GÜZEL"Sarayburnu Sahil'de balık tutan Oğuz Gürpınar, "Balık çok yok bu sabah. Lodos var ama bu havada tutmak daha güzel oluyor. Yeni geldik sayılır. Sakin. Kimse de yok. Biz de değerlendirelim dedik. Lodos olduğu için çok fazla insan yok. Daha güzel böyle. Zaman geçiriyoruz işte. Havaya da çok bakmıyoruz zevk almaya bakıyoruz. Pandemiden de bunaldık. Fırsat buldukça gelip stres atmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı