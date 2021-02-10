İstanbul'da lodos etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da lodos etkili oluyor

10.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:42
İstanbul'da lodos etkili oluyor

Lodos sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Lodosla birlikte aralıklar da yağış görülüyor. 

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Balıkçı tekneleri ise dalgalara karşı zor anlar yaşadı.

"BU HAVADA DAHA GÜZEL"Sarayburnu Sahil'de balık tutan Oğuz Gürpınar, "Balık çok yok bu sabah. Lodos var ama bu havada tutmak daha güzel oluyor. Yeni geldik sayılır. Sakin. Kimse de yok. Biz de değerlendirelim dedik. Lodos olduğu için çok fazla insan yok. Daha güzel böyle. Zaman geçiriyoruz işte. Havaya da çok bakmıyoruz zevk almaya bakıyoruz. Pandemiden de bunaldık. Fırsat buldukça gelip stres atmaya çalışıyoruz" dedi.


İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Aleyna Tilki Selami Şahin
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:42:04. #1.14#
title