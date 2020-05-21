İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR
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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ettiİstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı.

21.05.2020 06:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:29

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti

İstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı. Lodos, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos, saatte, 57 kilometre hızla eserken İstanbul'da hava sıcaklığının ise gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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