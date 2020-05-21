İstanbul'da lodos etkili oluyor İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ettiİstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti

İstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı. Lodos, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos saatte, 57 kilometre hızla eserken İstanbul'da hava sıcaklığının ise gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA