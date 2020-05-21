İstanbul'da lodos etkili oluyor
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İstanbul'da lodos etkili oluyor

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ettiİstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı.

İstanbul'da lodos etkili oluyor
21.05.2020 06:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:20

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti

İstanbul genelinde lodos etkili olmaya başladı. Lodos, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos saatte, 57 kilometre hızla eserken İstanbul'da hava sıcaklığının ise  gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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