İstanbul'da lodos etkili oluyor (2)

22.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:24

İSTANBUL 'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

DALGALARI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR

Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen lodos bazılar için de seyir zevki sunuyor. Beşiktaş İskele'de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Amatör fotoğrafçılar 3 metreye kadar ulaşabilen dalgaları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlarsa bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Dalgaları tesadüfen gördüğünü ve hoşuna gittiğini belirten Erhan Sandık "Sabah kursa geldim. Hava çok fırtınalı, dalgaların kıyıya çarpması çok hoşuma gitti. Dalgaları seyrediyorum. Fotoğraf ve görüntü çekiyorum, çok güzel bir görüntü" diye konuştu.

Amatör fotoğrafçı Evren Mörel ise "Bu anı kaçırmamaya çalışıyoruz, gayet güzel. Benim için biraz tesadüf oldu. Lodosu görünce güzel kareler çektik" dedi.Deniz kıyısında gökyüzünü ve dalgaları çeken bir kadın da "Sabahın keyfini çıkartıyorum. Günü yakalamaya, anı yakalamaya çalışıyorum. Dalgalar ile anı yakalamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

SİLİVRİ'DE ŞİDDETLİ LODOS ETKİLİ OLUYORİstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos Silivri'de de etkisini hissettiriyor. Silivri sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandı. Dalgakıran mevkisinde boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

KIŞ KIŞLIĞINI YAPMALIBüyükçekmece Sahili'nde pazar yürüyüşüne çıkan Celil Güleç mevsim şartlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Lodos pazar günü yaptığım sporu hiç etkilemiyor, hava da çok sıcak zaten. Rüzgar almamak için takkemi giydim, geziyorum, yürüyüşüme engel değil. Bu havalar hakkında çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü kış kışlığını yapmalı, yaz da yazlığını yapmalı. Havalar çok sıcak gidiyor, kar yok, yağmur yok"

Lodosun etkisiyle dalgalanan denizin fotoğrafını çeken Murat Küçük ise "Hava inşallah normal mevsimlerine döner, kar yağar. Çünkü çocuklar da hasta olmaya başladı, mikroplar arttı." dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul