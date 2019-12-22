İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)
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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

22.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:12
İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (2)
'da  gece saatlerinde başlayan lodos saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. 

Görüntü Dökümü

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-SARAYBURNU-Dev dalgalardan görüntü-Çevredekiler-BEŞİKTAŞ-Sahilden detaylar-Dalgalar-Fotoğraf çektirenler-fotoğraf çekenler-Vatandaşlarla röp-KARTAL

-Sahilden detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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