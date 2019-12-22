İstanbul'da lodos etkili oluyor (1)
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İstanbul'da lodos etkili oluyor (1)

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

22.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:01
İstanbul'da lodos etkili oluyor (1)
'da  gece saatlerinde başlayan lodos saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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