İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR (1)

22.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:49

Şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otomobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.

Görüntü Dökümü -----------------------Dev dalgalardan görüntü-Çevredekiler-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul