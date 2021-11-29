İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR - Haberler
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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor.  Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştuğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntü dökümü:

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-Denizde oluşan dalgalardan görüntü

-Dalgaların kıyıya vurması

-Kuvvetli rüzgarda ağaçların görüntüsü

-Sahilde yürüyüş yapanlar

-Cep telefonuyla dalgaları görüntüleyenler


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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