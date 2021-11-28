İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaşırken, sahile yürüyüş yapmaya gelenler de o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah dedi.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

 Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

 Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title