İstanbul'da Lodos Direk Devirdi, Dalgalar Bir Metreyi Buldu
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İstanbul'da Lodos Direk Devirdi, Dalgalar Bir Metreyi Buldu

İSTANBUL'da lodos ve yağmur etkili oldu.

İstanbul'da Lodos Direk Devirdi, Dalgalar Bir Metreyi Buldu

İSTANBUL'da lodos ve yağmur etkili oldu. Silivri'de dalgalar 1 metreye kadar yükselirken, Bahçelievler'de de şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Silivri'de oluşan dalgalar sahilde demirli tekneleri beşik gibi salladı. Vatandaşlar ise zaman zaman yürürken zor anlar yaşadı.  Öte yandan Bahçelievler'de bir pankartın asılı olduğu aydınlatma direği rüzgarın şiddetiyle devrildi. Kentte rüzgarın hızı 104 kilometreye ulaştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Kartal/Aydos'ta rüzgarın hızı 104 kilometre olarak ölçüldü. Tuzla Aydınlı'da lodos 99 kilometre hızla eserken Beykoz'da 87.5 kilometre olarak ölçüldü.

- İstanbul

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