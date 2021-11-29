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İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

(İHA)

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