İstanbul'da lodos 130 kilometre esti

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da lodosun hızı 130 kilometreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16: 00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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