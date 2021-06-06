LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sınavda Kovid-19 tedbirleri alındı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.

Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması için kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takıldı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunduğundan isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkardı.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı