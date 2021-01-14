İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)
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İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)

14.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:12
İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yılın ilk karı yağdı.

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yılın ilk karı yağdı. İstanbul Anadolu yakasında öğle saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı. Kartal Aydos Ormanı'nda bulunan vatandaşlar ise lapa lapa yağan kardan memnun olduklarını dile getirdi. Kartal Aydos Ormanı'nda bulunan bir görevli, "Biz Aydos'tayız yıllardan beri. Beş yol mevkiindeyiz. Burası zaten karı alan ilk bölge. Yüksek bölgeler. Biz burada nöbet tutuyoruz, devriye atıyoruz. Karın olması bizim için tabi ki güzel" dedi.

- İstanbul

İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)
İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)
İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)
İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)
İSTANBUL'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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