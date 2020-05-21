İstanbul'da kuyumcuları soyan zanlılar kamerada
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İstanbul'da kuyumcuları soyan zanlılar kamerada

İstanbul'da kuyumcuları soyan zanlılar kamerada 3 ilçede 700 bin TL'lik soygun yapan zanlılar, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de girdikleri kuyumculardan 700 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

21.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:06

İstanbul'da kuyumcuları soyan zanlılar kamerada

3 ilçede 700 bin TL'lik soygun yapan zanlılar, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de girdikleri kuyumculardan 700 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin, kuyumcuları soyduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11-18 ve 20 Mart tarihlerinde Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de meydana gelen kuyumcu hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

3 iş yeri, 700 bin TL'lik soygun

Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'deki 3 ayrı iş yerinde bulunan altın, gümüş ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karışan hırsızların vatandaşa verdikleri maddi zararın 700 bin TL olduğu öğrenildi. Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 7 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonla, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen Aytaç O. ve Mehmet İ.A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

1 şüpheli tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelerden Aytaç O.'nun 6, Mehmet İ.A.'nın ise 17 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan iki kişiden Aytaç O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dakikalar içerisinde büyük vurgun

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gri renkli bir araçla olay yerlerine geldiği, hedef olarak belirledikleri iş yerlerine hızlı bir şekilde girerek içeride bulunan değerli eşyaları dakikalar içerisinde çaldıktan sonra aynı araçla ayrıldıkları görüldü.

İstanbul'da kuyumcuları soyan zanlılar kamerada

Kaynak: İHA

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