İstanbul'da kuyumcudan ziynet eşyası çalan kişi Trabzon'da yakalandı

İstanbul'da kuyumcudan bilezik ve kolye çaldığı iddia edilen kişi Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Kuyumcular Odasından Güven Timi ekiplerine telefonla ulaşılarak, İstanbul Kuyumcular Odasına kayıtlı işletmeden bir altın bilezik ve Osmanlı tuğralı bir altın kolyenin çalındığının ihbar edildiği belirtildi.

Hırsızlık yapan şüphelinin Trabzon'da olabileceğinin belirtilmesi üzerine ekiplerce yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi'nde kuyumculara girip çıkan bir şüphelinin görülerek takibinin yapıldığı ifade edildi.

Takip sonucunda bu kişinin, altın bileziği satmak üzere girdiği bir işletmede yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısla yapılan mülakat sonucu Osmanlı tuğralı altın kolyeyi bir işletmeye 2 bin 850 liraya sattığını beyan etmiştir. Şüpheli şahıs bir adet bilezik ve 2 bin 850 lira para ile gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir. Trabzon halkının huzur ve sükununu, 'güvenli çevre ve huzurlu toplum' için suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir."