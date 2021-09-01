İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı
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İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

İstanbul Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcudan 4,5 kilograma yakın altın çaldıkları öne sürülen 2 kardeşten biri Manisa'da yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcudan 4,5 kilograma yakın altın çaldıkları öne sürülen 2 kardeşten biri Manisa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcukent'te çalıştıkları işletmeden 4,5 kilogram altını çaldıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 2 kardeşin otobüsle Manisa'ya kaçtığını belirledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yaptığı kontrolde şüpheli G.E'yi (18) yakaladı. Zanlıyla kuyumcudan çalındığı öne sürülen 4,5 kilograma yakın altın da ele geçirildi.

Şüpheli, İstanbul'dan gelen polislere teslim edilirken, firari ikiz kardeşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı
İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı
İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı
İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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İstanbul'da kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Manisa'da yakalandı - Haberler
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