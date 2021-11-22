İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; yarın sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Salı ) sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde beklenen sağanak yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;

yarın sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.

??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

??https://t. co/dKyrc1Mudb pic. twitter. com/KOkDefTY1b

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 22, 2021

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