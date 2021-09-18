İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor

AA / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel
İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı semtlerde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu.

Anadolu Yakası'nda yağış Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Otomobilin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Baltalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın gövdesinden kopan parça Sakıp Sabancı Caddesi'ne düştü. Trafik ekipleri, caddede önlem alarak, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Ağaçtan kopan parçaların yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Habibler'de de şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Silivri'de dolu yağdı

Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Silivri'de ise dolu yağdığı görüldü. Bazı mahallelerde şiddetli rüzgardan ağaçlar devrildi. Yolçatı Mahallesi'nde saman balyalarının üzerine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 30 balya yandı.

Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

AA / Alparslan Ermiş - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu

İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu

 Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Hamit Altıntop Muslera Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:41:46. #1.17#