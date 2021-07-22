İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı
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İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı

İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde satışların azalması nedeniyle kentteki bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde satışların azalması nedeniyle kentteki bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı.

Ümraniye Hekimbaşı'ndaki pazarda bazı satıcılar tüm kurbanlıklarının tümünü bitirdi. Bazı satıcılar da ellerinde kalan kurbanlıkları memleketine götürdü.

Pazarda kurulan çadırların toplanmaya başlamasıyla Ümraniye Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki kurbanlık pazarındaki bazı satıcılar da çadırları toplamaya başladı. Bayramın ilk 2 gününe göre satışlar azalırken, kurbanlık fiyatlarının da düştüğü gözlendi.

Bazı vatandaşların fiyatların düşmesi nedeniyle kurbanlık satın aldığı ve pazarın içindeki kesimhaneye götürdüğü görüldü.

Öte yandan Sarıyer Ferahevler ile Bahçelievler Çobançeşme mahallelerindeki kurbanlık pazarlarının sakin olduğu, Ataşehir Kayışdağı ile Kartal Esentepe'deki pazarda bulunan çadırların ise toplandığı gözlendi.

İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı
İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı
İstanbul'da kurulan bazı pazarlarda kurbanlık çadırları toplanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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