İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1
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İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1

İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1

İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. 

O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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