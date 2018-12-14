İstanbul'da Kurt Kapanı-28 Denetimleri 3

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İstanbul polisi, birçok noktada Kurt Kapanı-28 asayiş denetimleri yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler katılıyor.

28'sınci Kurt Kapanı denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapılıyor.

KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER

Denetimlerden biri Kadıköy Kuşdili Caddesindeki denetim noktasındaydı. Polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak araçların içerisi didik didik aranırken, çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçiriliyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA POLİS KUŞ UÇURTMUYOR

Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Saat 20.00'dan itibaren başlayan denetim kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıyor. Denetime katılan narkotik köpeği 'Night' da araçlar içinde arama yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DENETİMLER

Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrolleri yapıldı. Ekipler, araçlar, el çantası, valizlerde detaylı inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer aldı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerin, gece saat 24.00' e kadar devam edeceği öğrenildi.