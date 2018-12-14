İstanbul'da "Kurt Kapanı-28" Denetimleri

İSTANBUL polisi, birçok noktada "Kurt Kapanı-28" asayiş denetimleri yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler katılıyor.

28'sınci Kurt Kapanı denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapılıyor.

Denetimlerden biri Kadıköy Kuşdili Caddesindeki denetim noktasındaydı. Polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak araçların içerisi didik didik aranırken, çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçiriliyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerin, gece saat 24.00' e kadar devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul