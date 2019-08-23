İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-13' denetimi

23.08.2019 15:51

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-13" denetimi gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

FATİH'TE ŞÜPHELİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetim yapılan noktalardan birisi de Fatih, Millet Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan polis köpeği araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetim noktasından polisleri görüp kaçan şüpheli bir kişi, kovalamacanın ardından yakalandı. Polislerin üst taraması yaptığı kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARACINDA ÇAKAR TERTİBATI OLAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Denetim yapılan noktalardan birisi de Kadıköy oldu. Kuşdili Caddesi'ndeki noktada ekipler, şüpheli bulunan araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Buradaki denetimlerde aracında siren ve çakar tertibatı bulunan ve avukat olduğunu iddia eden kişiye bin 2 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen kişi sistemin 7 gün içerisinde sökülmesi gerektiği konusunda trafik polisi tarafından uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(FATİH)

-Uygulama noktasından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Kaçan bir kişinin yakalanması

-Genel ve detaylar

(KADIKÖY)

-Denetim noktası

-Arama yapan ekipler

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA

- İstanbul