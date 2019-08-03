İstanbul'da kurbanlık denetimi devam ediyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, trafik polisleri ve jandarmanın desteğiyle gerçekleştirdiği kurbanlık hayvan denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkinde oluşturulan kontrol noktasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekimler, canlı hayvanların Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişini denetledi. Küpesiz, belgesiz hiçbir hayvanın sevkine izin verilmezken gerekli belgeleri bulundurmayan yetiştiricilere ve nakil araçlarına yasal işlem uygulandı. Hayvan mevcudiyetinin korunması amacıyla gebe ve damızlık hayvanların kurbanlık alanlara girişine izin verilmemesiyle birlikte 2010 yılında kazanılan 'Trakya Bölgesi'nin Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsünün' sürdürülebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan genelge şartlarına uymayan kurbanlıkların da Trakya bölgesi'ne geçmesine kurulan kontrol noktasında izin verilmiyor. İçerisinde canlı hayvan bulunan kamyon ve tırlar jandarma ekiplerince kontrol noktasına yönlendirilirken veteriner hekimlerce kurbanlıkların denetimleri gerçekleştirildi.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA