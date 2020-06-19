İstanbul'da kurban pazarı hazırlıklarında koronavirüs önlemleri
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İstanbul'da kurban pazarı hazırlıklarında koronavirüs önlemleri

İstanbul'da kurban pazarı hazırlıklarında koronavirüs önlemleri Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sultanbeyli Belediyesi hazırlıklarını tamamlıyor.

19.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:05

İstanbul'da kurban pazarı hazırlıklarında koronavirüs önlemleri

İSTANBUL - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sultanbeyli Belediyesi hazırlıklarını tamamlıyor. Korona virüsüne karşı tüm önlemlerin alındığı alanda kurban kesim ve satış işlemleri için 300 çadırlık kurban tesisi kurulmaya başlandı. Kurban Pazarında koronavirüsüne karşı tabelalar asılması, tabelalarda sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle tokalaşma yapılmaması uyarılarının yer alması dikkat çekti. Kurulan kurban çadırları havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde kurban pazarlarında yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele sürecinde alınacak tedbirler kapsamında Kurban Bayramında alınması gereken önlemleri belirledi. İstanbul'da Sultanbeyli'de de Bakanlığın genelgesinin ardından kurban pazarı hazırlıkları başladı. Korona virüsüne karşı önlemlerin alındığı kurban pazarında 300 kurban çadırı kurulmaya başlandı. Ziyaretçiler için her detayın düşünüldüğü alanda el dezanfektanları yerleştirilerek, çadırlar arasındaki mesafe korunarak kuruluyor. Kurulan Kurban Pazarında koronavirüsten korunma önlemleri alınması, tabelalar asılması, tabelalarda sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarılarının yer alması dikkat çekti. Kurban pazarı drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar alan kontrollü olarak alınacak

Sultanbeyli'de kurulan pazar için her detayı düşündüklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Koronavirüs döneminde uyguladığımız tedbirler, bizleri kontrollü sosyal hayata kavuşturdu. Aldığımız tedbirlerle bunu devam ettireceğiz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tedbirli bir şekilde kurban alanımızı oluşturmaya başladık. Kurban alanında dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz de periyodik aralıklarla dezenfekte işlemine devam edecek.

Burada yaklaşık 300 çadırla hemşehrilerimize hizmet vereceğiz.

5 adet kesim ünitesi olacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaşımızı kurban alanına kontrollü şekilde alacağız" diye konuştu.

Düzenli olarak ateş ölçülecek

Başkan Keskin konuşmasının devamında, "Kurban pazarının giriş ve çıkışlarında dezenfekte noktaları oluşturuyoruz. Kurban satıcılarının düzenli olarak ateşlerini ölçeceğiz. Alana giren vatandaşlarımızın girişte ateşi ölçülecek ve maskesiz kimse içeri alınmayacağız.

Alanda sosyal mesafe gözetilecek.

Kurban alanını kirletmemek için atık maske ve eldiven noktaları oluşturduk bunun yanısıra satıcılarımıza malzeme desteği de vereceğiz" diye konuştu.

Satıcılar ile Alıcıları kontrollü buluşturma noktasında tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Keskin, "Vatandaşlarımızın alıcılara en kısa sürede ulaşması için kurban alanında tabela sistemi ile sokaklar oluşturacağız. Kurban alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için yeterli sayıda lavabolar oluşturacağız. Her hayvan satış ünitesinin önünde dezenfektan bulunduracağız.

Ben bu sürece hem satıcılarımızın hem de alıcılarımızın destek vermesini rica ediyorum. Özellikle alışveriş esnasında kesinlikle tokalaşma olmamasını istirham ediyorum. Alacağımız bir dizi tedbirler sayesinde hem satıcılarımız hem de alıcılarımız için güvenle alışveriş yapabileceği bir ortam oluşturuyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da kurban pazarı hazırlıklarında koronavirüs önlemleri

Kaynak: İHA

Manşet

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