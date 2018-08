İstanbul'da Kurban Kesim ve Satış Alanlarının Sayısı Artacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde, İstanbul'un belirli bölgelerinde büyük kurban satış ve kesim alanları ve o kesim alanlarında da seyyar kesim mezbahaneleri sistemi kurup, vatandaşımızın rahat rahat kurbanını kesebilsini sağlayacağız. Onların çalışmalarını başlatmış olacağız." dedi.

Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personeliyle bir araya geldi.

Bayramlaşma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Uysal, İBB olarak öncelikle kurban kesiminin tatlı telaşının, sıkıntılı telaşa dönmemesi adına her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Uysal, bu süreçte her birimden personelin nöbet usulü görev yaptığını aktararak, "Özellikle de kurban kesimiyle ilgili bu sene çok ciddi, sıkı tedbirler aldık. Her ilçe belediyemizin bulunduğu bölgede, ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, izinsiz bölgelerde kurban kesimine izin veremedik. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırma adına her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.

"Bu yıl ilk defa Boğaz'da kan olmadığına şahit olduk"

Başkan Uysal, İBB olarak, 9 ayrı yerde kurban kesim ve satış alanı oluşturduklarını ancak buların yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk defa basınımız Boğaz'da kan olmadığına şahit oldu ve İstanbul olarak buna sevindik. Kaçak kesimler konusunda ciddi tedbirler aldık ve o kaçak kesimler olmayınca özellikle Boğaz'a gelen derelerden kurban kanı akıntısı olmadı. Ayrıca, o Boğaz'a gelen alanlarda İSKİ arıtma sistemi kurarak, kurban kanının Boğaz sularına karışmasını önlemiş oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah hiçbir şekilde bu konular problem olmayacak. Artık kaçak kesim diye, 'kaçak bölgede kurban kesimi' diye bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımıza bir mezbahane standartlarında kurban kesim alanları oluşturduğumuz takdirde vatandaş başka yerlerde bu sıkıntılara niye katlansın? İnşallah önümüzdeki dönemlerde, İstanbul'un belirli bölgelerinde büyük kurban satış ve kesim alanları ve o kesim alanlarında da seyyar kesim mezbahaneleri sistemi kurup, vatandaşımızın rahat rahat kurbanını kesebilmesini sağlayacağız. Onların çalışmalarını başlatmış olacağız. Şu anda 9 olan o sayılarımız artar veya belirli bölgelerde çok büyük alanlar oluşturup oralarda bunları yaparak bu işi inşallah çözeceğiz. İnşallah vatandaşımız kurban ibadetini rahat rahat yapabilecek."

"Kurban kesim alanlarında önemli bir aksaklık olmadı"

Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa kurbanla ilgili bir yazılım geliştirdiklerini ve herkesin bu sayede kurbanlıkların kulaklarındaki küpelerden hayvanların kimliğini inceleyebildiğini söyledi.

İBB olarak bayramda 8 bin 500 personelin nöbette olduğunu dile getiren Uysal, "İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmeleri için bazı arkadaşlarımızın fedakarlığı gerekiyor. İşte o fedakarlığı yapan arkadaşlarımız da nöbette olan 8 bin 500 personelimiz." şeklinde konuştu.

Uysal, kesim alanlarında önemli bir aksaklık olmadan kesimlerin düzgün şekilde yapıldığını ifade etti. Ayrıca İETT tarafından bayramda kurban kesim ve satış alanlarıyla çeşitli güzergahlara ek seferler konulduğunu anımsatan Uysal, tatil sürecinde il dışına çıkan vatandaşlara da herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması yönünde telkinde bulundu.