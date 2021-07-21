İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim
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İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim

İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurban kesim alanlarında sıkı denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurban kesim alanlarında sıkı denetim gerçekleştiriliyor. Eyüpsultan'daki kurban kesim yerinde denetim yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada, "Parçalama alanlarına vatandaşın girmemesi çok önemli" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da bulunan kurban kesim noktalarında yetkililer sıkı denetim gerçekleştiriyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlıkların kesildiği Eyüpsultan'da bulunan kurban kesim alanlarında denetim yaptı. Denetlemeler sırasında, kesilen yerlerin temiz olup olmasına bakılırken kesilen hayvanların organlarında herhangi bir hastalığın olup olmaması da kontrol edildi.

"Parçalama alanlarına vatandaşın girmemesi çok önemli"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sadece çiftliklerde, kurban satış ve kesim noktalarında değil, kasaplarda da denetim yaptıklarını belirterek, "Parçalama alanlarına vatandaşın girip girmediği çok önemli. Çünkü burada sadece parçalama yapılıyor. Yerlerin hızlı temizlenebilir malzemeden olup olmadığı, duvarların fayans olması, Kesimleri hijyenik olup olmadığı, asgari temizlik şartlarına uyulup uyulmadığına bakıyoruz. Şu anda sıcak bir ortamda kurbanı yaşıyoruz. Buradan etlerini poşetleyip aldıktan sonra hızlı bir şekilde evlerine gidip eti evde dinlendirmeleri lazım 3-4 saat" dedi.

"Hayvandan insanlara bulaşan hastalıkları kontrol ediyoruz"

Şu ana kadar yapılan kesimler sırasında hayvanlarda herhangi bir hastalığa rastlamadıklarını belirten Veteriner Hekim Ali Asker Koçak, "Kurban kesim izni verdiğimiz yerleri Zaman zaman kontrol ediyoruz. Burada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara bakıyoruz. Özellikle tüberküloz ya da saralık dediğimiz hastalıklara bakıyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim
İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim
İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim
İstanbul'da kurban kesim alanlarına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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