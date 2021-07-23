Kurban çadırları toplanıyor
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Kurban çadırları toplanıyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da bayramın son gününde, kurban pazarlarındaki çadırların toplanmasına devam ediliyor.

İstanbul'da bayramın son gününde, kurban pazarlarındaki çadırların toplanmasına devam ediliyor.

Üsküdar Beylerbeyi ve Bosna Bulvarı'nda kurulan kurban pazarlarında çadırlar toplanırken, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. İş makinalarıyla hafriyat kamyonuna aktarılan çöpler, alandan götürüldü. Belediye ekiplerinin bazı yerlerdeki kurban pazarlarını su ile yıkadığı görüldü.

Ümraniye Hekimbaşı'nda kurulan kurban pazarında ise dün başlanan temizlik çalışmalarına bugün de devam edildi.

Avcılar'da kurban satış alanındaki çadırlar iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Alanda az sayıda küçükbaş hayvan çadırı bulunurken, kesim alanının büyük bir bölümünün kaldırıldığı görüldü. Pazardaki küçükbaş kurban fiyatlarının da düştüğü belirtildi.

Bahçelievler Çobançeşme'de yer alan kurban pazarındaki çadırların da toplanmasına başlandı. Büyükbaş kurbanların tamamen tükendiği pazarda bazı çadırlarda az sayıda küçük baş kurban yer alıyor.

Kurban çadırları toplanıyor
Kurban çadırları toplanıyor
Kurban çadırları toplanıyor
Kurban çadırları toplanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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