İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

D-100 ve TEM otoyolu ile diğer ana yollar sakin olurken, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 10 civarında ölçüldü. İstanbul'dan Anadolu'ya gidişlerin ise devam ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, bayramın ilk günü kurban satış ve kesim alanlarına giderken, sahillerde ise bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıcak havanın da etkisiyle kentin sahil kesimlerinde aileleriyle ve arkadaşlarıyla denize girenler ile piknik yapanlar dikkati çekti.

Yine parklarda da öğleye doğru hareketliliğin arttığı görüldü. Zeytinburnu ve Yenikapı'da sahildeki parklara giden vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Çocuklar ise oyun parklarında eğlendi.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer'de de bazı vatandaşlar, sahile inerek yürüyüş yaparken, kimisi de Boğaz'da yüzerek serinledi.

Kaynak: AA