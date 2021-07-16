İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi meydanlardaki yoğunluk azaldı
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi meydanlardaki yoğunluk azaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi meydanlardaki yoğunluk azaldı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi meydanlardaki yoğunluk azaldı.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi meydanlardaki yoğunluk azaldı.

Kentte yaşayan bazı vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilini geçirmek için aileleriyle memleketlerine gitmeye başladı.

Vatandaşların ayrılmasıyla Beşiktaş, Ortaköy ve Taksim meydanlarındaki yoğunluk azaldı.

Bayram öncesi sakin günler yaşayan meydanlar, turistlere ve kuşlara kaldı.

Ortaköy'deki kafeler ve iş yerleri de bayram tatili nedeniyle yaşanan sakinlikten etkilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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